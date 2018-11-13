Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|349.269.857
|Garanti Bankası
|342.975.809
|Halkbank
|307.858.217
|ASELSAN
|241.172.295
| Koza Altın
|126.561.083
|Petkim
|124.661.996
| Kardemir (D)
|123.449.335
|Koza Madencilik
|121.151.566
|Vakıflar Bankası
|93.394.258
|Türk Telekom
|84.876.420
|Akbank
|82.864.320
| İş Bankası (C)
|78.191.420
|Tüpraş
|72.340.607
|Zorlu Enerji
|50.053.764
|Ereğli Demir Çelik
|42.952.450
| Bim Mağazalar
|41.298.521
| Yapı ve Kredi Bank.
|40.693.837
|Göltaş Çimento
|33.760.295
|Turkcell
|31.062.405
|İpek Doğal Enerji
|29.155.477
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)