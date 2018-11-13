13 Kasım 2018, 13:29
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Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 349.269.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 349.269.857
Garanti Bankası 342.975.809
Halkbank 307.858.217
ASELSAN 241.172.295
Koza Altın 126.561.083
Petkim 124.661.996
Kardemir (D) 123.449.335
Koza Madencilik 121.151.566
Vakıflar Bankası 93.394.258
Türk Telekom 84.876.420
Akbank 82.864.320
İş Bankası (C) 78.191.420
Tüpraş 72.340.607
Zorlu Enerji 50.053.764
Ereğli Demir Çelik 42.952.450
Bim Mağazalar 41.298.521
Yapı ve Kredi Bank. 40.693.837
Göltaş Çimento 33.760.295
Turkcell 31.062.405
İpek Doğal Enerji 29.155.477
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
13 Kasım 2018 Salı 13:29