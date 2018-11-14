Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|747.275.407
|Garanti Bankası
|256.702.132
|Kardemir (D)
|194.619.049
|ASELSAN
|183.091.498
|Koza Madencilik
|161.946.237
|Halkbank
|158.228.920
|Türk Telekom
|155.939.726
|Vakıflar Bankası
|139.130.868
|Yapı ve Kredi Bank.
|135.081.171
|Koza Altın
|127.994.412
|Petkim
|87.164.825
|Akbank
|84.915.702
|Tüpraş
|77.049.356
|İpek Doğal Enerji
|67.407.564
|İş Bankası (C)
|63.780.946
|Pegasus
|63.558.147
|Ereğli Demir Çelik
|55.241.836
|Bim Mağazalar
|42.790.439
|Emlak Konut GMYO
|39.819.828
|Çemaş Döküm
|37.503.205
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Demir Çelik,Türk Hava Yolları,Borsa İstanbul
14 Kasım 2018 Çarşamba 13:24