14 Kasım 2018, 13:24
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Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 747.275.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 747.275.407
Garanti Bankası 256.702.132
Kardemir (D) 194.619.049
ASELSAN 183.091.498
Koza Madencilik 161.946.237
Halkbank 158.228.920
Türk Telekom 155.939.726
Vakıflar Bankası 139.130.868
Yapı ve Kredi Bank. 135.081.171
Koza Altın 127.994.412
Petkim 87.164.825
Akbank 84.915.702
Tüpraş 77.049.356
İpek Doğal Enerji 67.407.564
İş Bankası (C) 63.780.946
Pegasus 63.558.147
Ereğli Demir Çelik 55.241.836
Bim Mağazalar 42.790.439
Emlak Konut GMYO 39.819.828
Çemaş Döküm 37.503.205
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Demir Çelik,Türk Hava Yolları,Borsa İstanbul
14 Kasım 2018 Çarşamba 13:24