15 Kasım 2018, 13:22
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Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi ASELSAN 367.526.666 Garanti Bankası 362.240.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
ASELSAN 367.526.666
Garanti Bankası 362.240.122
Türk Hava Yolları 281.308.148
Kardemir (D) 251.745.024
Halkbank 229.346.638
Koza Altın 154.103.734
Türk Telekom 145.308.343
Koza Madencilik 118.285.757
Vakıflar Bankası 114.328.908
Akbank 90.007.351
İhlas Gayrimenkul 88.939.692
Petkim 85.161.581
Ereğli Demir Çelik 68.059.307
İş Bankası (C) 63.005.555
Yapı ve Kredi Bank. 59.628.904
Bim Mağazalar 51.808.286
İpek Doğal Enerji 45.079.193
Tüpraş 44.717.167
Doğan Holding 38.759.214
Sabancı Holding 35.325.916
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Demir Çelik,Garanti Bankası,Borsa İstanbul
15 Kasım 2018 Perşembe 13:22