Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|ASELSAN
|367.526.666
|Garanti Bankası
|362.240.122
|Türk Hava Yolları
|281.308.148
|Kardemir (D)
|251.745.024
|Halkbank
|229.346.638
|Koza Altın
|154.103.734
|Türk Telekom
|145.308.343
|Koza Madencilik
|118.285.757
|Vakıflar Bankası
|114.328.908
|Akbank
|90.007.351
|İhlas Gayrimenkul
|88.939.692
|Petkim
|85.161.581
|Ereğli Demir Çelik
|68.059.307
|İş Bankası (C)
|63.005.555
|Yapı ve Kredi Bank.
|59.628.904
|Bim Mağazalar
|51.808.286
|İpek Doğal Enerji
|45.079.193
|Tüpraş
|44.717.167
|Doğan Holding
|38.759.214
|Sabancı Holding
|35.325.916
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Demir Çelik,Garanti Bankası,Borsa İstanbul
15 Kasım 2018 Perşembe 13:22