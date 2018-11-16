Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|301.802.380
|Garanti Bankası
|259.745.402
|ASELSAN
|258.788.940
| Koza Madencilik
|132.915.000
|Halkbank
|118.533.109
| Kardemir (D)
|99.862.145
| İş Bankası (C)
|93.198.451
|Vakıflar Bankası
|89.779.894
|İpek Doğal Enerji
|80.815.264
|Akbank
|78.005.826
|Türk Telekom
|76.755.645
|Petkim
|72.673.308
|Sabancı Holding
|70.791.995
|Koza Altın
|62.023.670
| Yapı ve Kredi Bank.
|61.053.396
| İhlas Gayrimenkul
|49.827.701
|Ereğli Demir Çelik
|47.195.944
|Turkcell
|31.807.915
|Tüpraş
|31.073.185
| Sasa Polyester
|29.609.608
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Koza,Türk Hava Yolları,Borsa İstanbul