16 Kasım 2018, 13:22
»»

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 301.802.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 301.802.380
Garanti Bankası 259.745.402
ASELSAN 258.788.940
Koza Madencilik 132.915.000
Halkbank 118.533.109
Kardemir (D) 99.862.145
İş Bankası (C) 93.198.451
Vakıflar Bankası 89.779.894
İpek Doğal Enerji 80.815.264
Akbank 78.005.826
Türk Telekom 76.755.645
Petkim 72.673.308
Sabancı Holding 70.791.995
Koza Altın 62.023.670
Yapı ve Kredi Bank. 61.053.396
İhlas Gayrimenkul 49.827.701
Ereğli Demir Çelik 47.195.944
Turkcell 31.807.915
Tüpraş 31.073.185
Sasa Polyester 29.609.608
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Koza,Türk Hava Yolları,Borsa İstanbul
16 Kasım 2018 Cuma 13:22