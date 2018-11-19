19 Kasım 2018, 13:23
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Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 367.950.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 367.950.828
Garanti Bankası 258.334.354
Halkbank 172.307.031
ASELSAN 163.390.449
Koza Madencilik 151.827.978
Kardemir (D) 146.306.592
Koza Altın 102.271.559
Akbank 81.713.510
İpek Doğal Enerji 76.979.102
İş Bankası (C) 74.755.021
Petkim 63.344.584
Ereğli Demir Çelik 53.731.749
Vakıflar Bankası 52.653.151
Türk Telekom 49.959.732
Tüpraş 34.474.024
İttifak Holding 31.961.424
Sabancı Holding 30.701.402
Migros Ticaret 27.788.021
Yapı ve Kredi Bank. 26.645.760
TAV Havalimanları 24.342.150
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Koza,Türk Hava Yolları,Borsa İstanbul
19 Kasım 2018 Pazartesi 13:23