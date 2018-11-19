Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|367.950.828
|Garanti Bankası
|258.334.354
|Halkbank
|172.307.031
|ASELSAN
|163.390.449
|Koza Madencilik
|151.827.978
|Kardemir (D)
|146.306.592
|Koza Altın
|102.271.559
|Akbank
|81.713.510
|İpek Doğal Enerji
|76.979.102
|İş Bankası (C)
|74.755.021
|Petkim
|63.344.584
|Ereğli Demir Çelik
|53.731.749
|Vakıflar Bankası
|52.653.151
|Türk Telekom
|49.959.732
|Tüpraş
|34.474.024
|İttifak Holding
|31.961.424
|Sabancı Holding
|30.701.402
|Migros Ticaret
|27.788.021
|Yapı ve Kredi Bank.
|26.645.760
|TAV Havalimanları
|24.342.150
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Koza,Türk Hava Yolları,Borsa İstanbul
19 Kasım 2018 Pazartesi 13:23