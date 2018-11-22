Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|İpek Doğal Enerji
|323.644.302
|Türk Hava Yolları
|276.114.055
| Koza Madencilik
|203.369.956
|Garanti Bankası
|166.270.028
|Petkim
|94.880.935
|Halkbank
|91.479.413
|Koza Altın
|89.489.794
| Kardemir (D)
|79.461.323
|ASELSAN
|77.968.997
|Akbank
|66.972.443
|Vakıflar Bankası
|60.242.668
| Yapı ve Kredi Bank.
|49.387.211
| Sasa Polyester
|43.753.889
|Türk Telekom
|43.126.229
| İş Bankası (C)
|39.377.737
|Tüpraş
|39.275.404
|Şekerbank
|31.384.714
|Ereğli Demir Çelik
|26.316.867
|Vestel
|23.850.335
|Turkcell
|20.394.025
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Koza,Borsa İstanbul
22 Kasım 2018 Perşembe 13:43