Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|279.579.465
| Koza Madencilik
|194.882.834
|İpek Doğal Enerji
|189.918.387
|Garanti Bankası
|141.603.663
|Petkim
|83.678.747
|Halkbank
|82.840.980
|ASELSAN
|80.032.747
|Koza Altın
|53.635.113
| Kardemir (D)
|51.829.244
|Turkcell
|40.857.096
|Türk Telekom
|40.165.741
|Şişe Cam
|37.007.210
|Akbank
|36.980.797
| İş Bankası (C)
|34.987.294
|Vakıflar Bankası
|33.803.225
|Tüpraş
|26.995.595
|Pegasus
|24.098.948
|Vestel
|22.329.630
| Tofaş Oto. Fab.
|21.201.867
| Bim Mağazalar
|20.996.377
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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