23 Kasım 2018, 13:48
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Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 279.579.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 279.579.465
Koza Madencilik 194.882.834
İpek Doğal Enerji 189.918.387
Garanti Bankası 141.603.663
Petkim 83.678.747
Halkbank 82.840.980
ASELSAN 80.032.747
Koza Altın 53.635.113
Kardemir (D) 51.829.244
Turkcell 40.857.096
Türk Telekom 40.165.741
Şişe Cam 37.007.210
Akbank 36.980.797
İş Bankası (C) 34.987.294
Vakıflar Bankası 33.803.225
Tüpraş 26.995.595
Pegasus 24.098.948
Vestel 22.329.630
Tofaş Oto. Fab. 21.201.867
Bim Mağazalar 20.996.377
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Koza,Türk Hava Yolları,Borsa İstanbul
23 Kasım 2018 Cuma 13:48