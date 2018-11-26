26 Kasım 2018, 13:18
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Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 461.417.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 461.417.245
Garanti Bankası 385.877.009
Petkim 303.938.935
Halkbank 227.397.410
Koza Madencilik 170.073.890
Akbank 159.378.448
İpek Doğal Enerji 156.673.160
Vakıflar Bankası 143.437.545
ASELSAN 120.796.232
İş Bankası (C) 111.815.815
Kardemir (D) 99.743.988
Doğtaş Kelebek Mobilya 79.843.278
Turkcell 68.042.077
Türk Telekom 65.617.188
Yapı ve Kredi Bank. 63.014.769
Sabancı Holding 47.470.714
Koza Altın 46.431.753
Pegasus 41.002.543
Tüpraş 38.565.988
Sasa Polyester 35.356.150
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Koza,Türk Hava Yolları,Borsa İstanbul
26 Kasım 2018 Pazartesi 13:18