27 Kasım 2018, 13:32
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Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 540.241.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 540.241.644
Türk Hava Yolları 264.666.499
Akbank 203.076.326
Halkbank 141.028.161
Koza Madencilik 138.520.150
Türk Telekom 114.295.173
ASELSAN 108.823.314
İpek Doğal Enerji 97.452.836
Kardemir (D) 85.182.963
Petkim 84.244.913
Sabancı Holding 67.674.941
Vakıflar Bankası 64.041.946
İş Bankası (C) 58.206.181
Koza Altın 53.433.886
Ereğli Demir Çelik 51.300.099
Yapı ve Kredi Bank. 46.628.542
Şekerbank 42.053.567
Vestel 39.052.955
Emlak Konut GMYO 38.737.431
Turkcell 36.825.115
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Koza,Garanti Bankası,Borsa İstanbul
27 Kasım 2018 Salı 13:32