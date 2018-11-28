28 Kasım 2018, 13:22
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Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 251.938.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 251.938.760
Türk Hava Yolları 179.564.652
Kardemir (D) 164.322.076
Türk Telekom 139.413.648
ASELSAN 135.874.400
Halkbank 97.637.652
Koza Madencilik 85.331.685
Akbank 85.100.103
Petkim 79.713.136
Koza Altın 74.972.499
İpek Doğal Enerji 64.165.752
Ereğli Demir Çelik 63.761.004
İş Bankası (C) 62.456.743
Vakıflar Bankası 62.133.966
Sasa Polyester 52.114.569
T.S.K.B. 50.577.735
Sabancı Holding 49.021.765
Hürriyet Gzt. 41.379.386
Koç Holding 36.980.976
Tüpraş 33.649.767
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
28 Kasım 2018 Çarşamba 13:22