Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|251.938.760
|Türk Hava Yolları
|179.564.652
|Kardemir (D)
|164.322.076
|Türk Telekom
|139.413.648
|ASELSAN
|135.874.400
|Halkbank
|97.637.652
|Koza Madencilik
|85.331.685
|Akbank
|85.100.103
|Petkim
|79.713.136
|Koza Altın
|74.972.499
|İpek Doğal Enerji
|64.165.752
|Ereğli Demir Çelik
|63.761.004
|İş Bankası (C)
|62.456.743
|Vakıflar Bankası
|62.133.966
|Sasa Polyester
|52.114.569
|T.S.K.B.
|50.577.735
|Sabancı Holding
|49.021.765
|Hürriyet Gzt.
|41.379.386
|Koç Holding
|36.980.976
|Tüpraş
|33.649.767
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
28 Kasım 2018 Çarşamba 13:22