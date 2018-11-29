Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|459.519.896
|Türk Hava Yolları
|275.799.047
|Halkbank
|193.496.258
|ASELSAN
|190.399.698
| Kardemir (D)
|184.476.049
|Vakıflar Bankası
|147.253.488
|Akbank
|144.447.297
|Türk Telekom
|142.987.683
| Yapı ve Kredi Bank.
|95.429.987
| İş Bankası (C)
|88.914.538
| Koza Madencilik
|88.294.453
|Ereğli Demir Çelik
|84.465.013
|Petkim
|52.247.580
|Sabancı Holding
|50.581.852
|Tüpraş
|47.533.253
|İpek Doğal Enerji
|43.581.140
| İhlas Gayrimenkul
|39.586.960
|Koza Altın
|37.715.302
|Koç Holding
|31.860.606
|Pegasus
|29.424.484
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Demir Çelik,Garanti Bankası,Borsa İstanbul
29 Kasım 2018 Perşembe 13:37