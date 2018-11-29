29 Kasım 2018, 13:37
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Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 459.519.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 459.519.896
Türk Hava Yolları 275.799.047
Halkbank 193.496.258
ASELSAN 190.399.698
Kardemir (D) 184.476.049
Vakıflar Bankası 147.253.488
Akbank 144.447.297
Türk Telekom 142.987.683
Yapı ve Kredi Bank. 95.429.987
İş Bankası (C) 88.914.538
Koza Madencilik 88.294.453
Ereğli Demir Çelik 84.465.013
Petkim 52.247.580
Sabancı Holding 50.581.852
Tüpraş 47.533.253
İpek Doğal Enerji 43.581.140
İhlas Gayrimenkul 39.586.960
Koza Altın 37.715.302
Koç Holding 31.860.606
Pegasus 29.424.484
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Demir Çelik,Garanti Bankası,Borsa İstanbul
29 Kasım 2018 Perşembe 13:37