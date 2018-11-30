Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|252.606.274
|Türk Hava Yolları
|228.431.463
|T. Halk Bankası
|140.522.614
|İpek Doğal Enerji
|136.216.259
|Aselsan
|123.489.334
|Çemaş Döküm
|116.532.735
|Petkim
|109.624.347
| Koza Madencilik
|104.723.202
|Akbank
|99.998.270
|Ereğli Demir Çelik
|99.590.645
| Kardemir (D)
|89.740.618
|Vakıflar Bankası
|81.498.422
| Sasa Polyester
|69.752.701
|Gersan Elektrik
|69.324.776
| İş Bankası (C)
|49.493.188
|Tüpraş
|37.888.385
|Koza Altın
|33.783.369
|Sabancı Holding
|32.658.155
| Bim Mağazalar
|32.296.210
|Vestel
|27.151.031
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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