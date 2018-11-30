30 Kasım 2018, 13:28
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Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 252.606.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 252.606.274
Türk Hava Yolları 228.431.463
T. Halk Bankası 140.522.614
İpek Doğal Enerji 136.216.259
Aselsan 123.489.334
Çemaş Döküm 116.532.735
Petkim 109.624.347
Koza Madencilik 104.723.202
Akbank 99.998.270
Ereğli Demir Çelik 99.590.645
Kardemir (D) 89.740.618
Vakıflar Bankası 81.498.422
Sasa Polyester 69.752.701
Gersan Elektrik 69.324.776
İş Bankası (C) 49.493.188
Tüpraş 37.888.385
Koza Altın 33.783.369
Sabancı Holding 32.658.155
Bim Mağazalar 32.296.210
Vestel 27.151.031


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Koza,Garanti Bankası,Borsa İstanbul
30 Kasım 2018 Cuma 13:28