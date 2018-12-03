Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
| Kardemir (D)
|364.835.634
|Türk Hava Yolları
|360.034.707
|Garanti Bankası
|345.709.707
|Ereğli Demir Çelik
|214.040.824
|T. Halk Bankası
|175.030.276
| Yapı ve Kredi Bank.
|162.431.366
|Aselsan
|119.307.176
|Vakıflar Bankası
|105.981.131
|Petkim
|99.859.454
|Türk Telekom
|98.370.615
| İş Bankası (C)
|74.594.284
|İpek Doğal Enerji
|65.350.608
|Akbank
|62.787.816
|Çemaş Döküm
|58.688.748
|İttifak Holding
|56.320.648
| Sasa Polyester
|56.166.549
|Turkcell
|55.214.490
|Tüpraş
|53.529.498
| Koza Madencilik
|48.530.899
|İş Fin.Kir.
|45.552.788
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş,Borsa İstanbul,Demir Çelik
03 Aralık 2018 Pazartesi 13:19