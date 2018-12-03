03 Aralık 2018, 13:19
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Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Kardemir (D) 364.835.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Kardemir (D) 364.835.634
Türk Hava Yolları 360.034.707
Garanti Bankası 345.709.707
Ereğli Demir Çelik 214.040.824
T. Halk Bankası 175.030.276
Yapı ve Kredi Bank. 162.431.366
Aselsan 119.307.176
Vakıflar Bankası 105.981.131
Petkim 99.859.454
Türk Telekom 98.370.615
İş Bankası (C) 74.594.284
İpek Doğal Enerji 65.350.608
Akbank 62.787.816
Çemaş Döküm 58.688.748
İttifak Holding 56.320.648
Sasa Polyester 56.166.549
Turkcell 55.214.490
Tüpraş 53.529.498
Koza Madencilik 48.530.899
İş Fin.Kir. 45.552.788


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş,Borsa İstanbul,Demir Çelik
03 Aralık 2018 Pazartesi 13:19