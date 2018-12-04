04 Aralık 2018, 13:23
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Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 327.206.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 327.206.012
Garanti Bankası 193.863.445
Kardemir (D) 167.585.576
T. Halk Bankası 117.669.901
Koza Madencilik 115.158.149
Türk Telekom 96.084.182
Akbank 91.364.726
İpek Doğal Enerji 85.941.623
Aselsan 71.815.447
Ereğli Demir Çelik 71.447.673
Tüpraş 62.733.895
İttifak Holding 55.570.354
Vakıflar Bankası 52.543.687
Petkim 50.070.242
İş Bankası (C) 48.751.124
Turkcell 45.761.582
Yapı ve Kredi Bank. 40.284.625
Bim Mağazalar 35.540.198
Koza Altın 29.316.573
Tofaş Oto. Fab. 29.180.137


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Demir Çelik,Türk Hava Yolları,Borsa İstanbul
04 Aralık 2018 Salı 13:23