Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|327.206.012
|Garanti Bankası
|193.863.445
| Kardemir (D)
|167.585.576
|T. Halk Bankası
|117.669.901
| Koza Madencilik
|115.158.149
|Türk Telekom
|96.084.182
|Akbank
|91.364.726
|İpek Doğal Enerji
|85.941.623
|Aselsan
|71.815.447
|Ereğli Demir Çelik
|71.447.673
|Tüpraş
|62.733.895
|İttifak Holding
|55.570.354
|Vakıflar Bankası
|52.543.687
|Petkim
|50.070.242
| İş Bankası (C)
|48.751.124
|Turkcell
|45.761.582
| Yapı ve Kredi Bank.
|40.284.625
| Bim Mağazalar
|35.540.198
|Koza Altın
|29.316.573
| Tofaş Oto. Fab.
|29.180.137
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Demir Çelik,Türk Hava Yolları,Borsa İstanbul
04 Aralık 2018 Salı 13:23