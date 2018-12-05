Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|547.297.850
|Türk Hava Yolları
|302.106.132
|Akbank
|242.482.468
| Kardemir (D)
|129.229.288
|Halkbank
|123.874.636
|Vakıflar Bankası
|88.386.746
|ASELSAN
|84.277.301
| Koza Madencilik
|83.537.244
|Türk Telekom
|75.771.995
| Yapı ve Kredi Bank.
|75.515.281
|Tüpraş
|72.821.627
| İş Bankası (C)
|71.136.449
|Koza Altın
|64.973.422
|Sabancı Holding
|59.424.286
|İpek Doğal Enerji
|58.213.697
|Çemaş Döküm
|51.686.273
|İttifak Holding
|48.549.271
|Ereğli Demir Çelik
|47.240.963
|Petkim
|41.256.768
|Turkcell
|40.710.763
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Demir Çelik,Garanti Bankası,Borsa İstanbul
05 Aralık 2018 Çarşamba 13:23