05 Aralık 2018, 13:23
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Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 547.297.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 547.297.850
Türk Hava Yolları 302.106.132
Akbank 242.482.468
Kardemir (D) 129.229.288
Halkbank 123.874.636
Vakıflar Bankası 88.386.746
ASELSAN 84.277.301
Koza Madencilik 83.537.244
Türk Telekom 75.771.995
Yapı ve Kredi Bank. 75.515.281
Tüpraş 72.821.627
İş Bankası (C) 71.136.449
Koza Altın 64.973.422
Sabancı Holding 59.424.286
İpek Doğal Enerji 58.213.697
Çemaş Döküm 51.686.273
İttifak Holding 48.549.271
Ereğli Demir Çelik 47.240.963
Petkim 41.256.768
Turkcell 40.710.763


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Demir Çelik,Garanti Bankası,Borsa İstanbul
05 Aralık 2018 Çarşamba 13:23