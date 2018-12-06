06 Aralık 2018, 13:30
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Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 348.730.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 348.730.799
Türk Hava Yolları 257.313.045
Akbank 160.578.871
T. Halk Bankası 139.646.157
Çemaş Döküm 110.931.939
Vakıflar Bankası 100.929.110
Ereğli Demir Çelik 100.124.265
Kardemir (D) 90.408.276
Aselsan 66.996.643
Koza Madencilik 60.744.888
Türk Telekom 58.362.405
İş Bankası (C) 54.263.919
Tüpraş 54.260.772
Petkim 50.363.344
Koza Altın 44.918.944
Yapı ve Kredi Bank. 39.107.065
Emlak Konut GMYO 33.276.882
ICBC Turkey Bank 31.590.643
Şekerbank 31.063.549
İpek Doğal Enerji 30.640.155
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Demir Çelik,Garanti Bankası,Borsa İstanbul
06 Aralık 2018 Perşembe 13:30