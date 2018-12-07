07 Aralık 2018, 13:29
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Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Halkbank 327.056.446 Garanti Bankası 235.448.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Halkbank 327.056.446
Garanti Bankası 235.448.322
Türk Hava Yolları 190.542.695
Koza Madencilik 150.863.032
Akbank 84.979.641
Kardemir (D) 69.359.687
Tüpraş 67.717.201
Vakıflar Bankası 65.483.041
Aselsan 64.322.816
İpek Doğal Enerji 62.273.336
İş Bankası (C) 45.255.987
Ereğli Demir Çelik 45.206.580
Çemaş Döküm 42.301.506
Türk Telekom 41.694.058
Koza Altın 41.083.497
Petkim 40.845.980
Turkcell 39.413.811
ICBC Turkey Bank 38.104.142
T.S.K.B. 34.178.236
İş GMYO 33.408.261
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Koza,Garanti Bankası,Borsa İstanbul
07 Aralık 2018 Cuma 13:29