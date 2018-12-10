Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|322.628.655
|Türk Hava Yolları
|153.375.472
|Akbank
|138.863.115
| Kardemir (D)
|114.722.523
|ASELSAN
|105.916.964
|Halkbank
|100.320.193
|Petkim
|79.851.990
| Koza Madencilik
|70.735.012
|İpek Doğal Enerji
|66.633.132
|Tüpraş
|54.851.391
|Vakıflar Bankası
|52.240.127
|Türk Telekom
|50.009.790
| İş Bankası (C)
|47.089.483
|Ereğli Demir Çelik
|38.739.781
| ICBC Turkey Bank
|32.767.282
|Koza Altın
|31.794.342
| Bim Mağazalar
|27.339.912
|Turkcell
|27.025.591
|Şok Marketler
|26.543.694
| Yapı ve Kredi Bank.
|22.621.485
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Demir Çelik,Garanti Bankası,Borsa İstanbul
10 Aralık 2018 Pazartesi 13:21