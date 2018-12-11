11 Aralık 2018, 13:32
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Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 417.612.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 417.612.007
Türk Hava Yolları 201.568.874
Akbank 135.015.272
Kardemir (D) 118.857.527
Ereğli Demir Çelik 115.955.636
Aselsan 110.891.079
T. Halk Bankası 101.088.651
Koza Madencilik 89.584.189
Vakıflar Bankası 84.283.232
İş Bankası (C) 70.290.031
Polisan Holding 66.015.881
Petkim 57.147.822
Doğan Holding 56.751.629
Tüpraş 52.593.111
Türk Telekom 42.620.875
İpek Doğal Enerji 34.921.525
TAV Havalimanları 30.976.556
Bim Mağazalar 29.475.323
Koza Altın 23.678.808
ICBC Turkey Bank 22.927.607
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Demir Çelik,Garanti Bankası,Borsa İstanbul
11 Aralık 2018 Salı 13:32