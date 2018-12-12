Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|232.628.410
|Türk Hava Yolları
|176.248.908
|Ereğli Demir Çelik
|100.205.826
|Aselsan
|97.163.525
| Kardemir (D)
|86.762.134
|Tüpraş
|85.867.385
|Vakıflar Bankası
|85.528.739
|T. Halk Bankası
|78.820.563
| Koza Madencilik
|73.192.333
|Akbank
|72.244.333
|Turkcell
|70.811.896
|Türk Telekom
|64.092.235
|Petkim
|63.670.506
| Yapı ve Kredi Bank.
|51.763.402
|İpek Doğal Enerji
|44.411.660
|Koç Holding
|43.521.393
| İş Bankası (C)
|38.595.043
| Polisan Holding
|35.199.819
| Bim Mağazalar
|34.414.733
| İhlas Gayrimenkul
|28.398.817
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
12 Aralık 2018 Çarşamba 13:22