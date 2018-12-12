12 Aralık 2018, 13:22
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Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 232.628.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 232.628.410
Türk Hava Yolları 176.248.908
Ereğli Demir Çelik 100.205.826
Aselsan 97.163.525
Kardemir (D) 86.762.134
Tüpraş 85.867.385
Vakıflar Bankası 85.528.739
T. Halk Bankası 78.820.563
Koza Madencilik 73.192.333
Akbank 72.244.333
Turkcell 70.811.896
Türk Telekom 64.092.235
Petkim 63.670.506
Yapı ve Kredi Bank. 51.763.402
İpek Doğal Enerji 44.411.660
Koç Holding 43.521.393
İş Bankası (C) 38.595.043
Polisan Holding 35.199.819
Bim Mağazalar 34.414.733
İhlas Gayrimenkul 28.398.817
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
12 Aralık 2018 Çarşamba 13:22