Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|360.526.166
|Türk Hava Yolları
|187.109.233
|Ereğli Demir Çelik
|116.046.098
|Akbank
|102.712.074
|T. Halk Bankası
|97.598.767
|Aselsan
|96.747.262
|Vakıflar Bankası
|87.781.693
|Yapı ve Kredi Bank.
|70.370.519
|Kardemir (D)
|63.457.930
|Petkim
|61.944.101
|Koza Madencilik
|58.037.707
|Bim Mağazalar
|46.433.475
|Tüpraş
|42.388.102
|Turkcell
|34.577.771
|İş Bankası (C)
|30.036.598
|Koza Altın
|29.292.410
|Şok Marketler
|25.663.433
|Türk Telekom
|24.968.034
|İpek Doğal Enerji
|24.872.749
|Koç Holding
|22.775.916
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Demir Çelik,Garanti Bankası,Borsa İstanbul
13 Aralık 2018 Perşembe 13:24