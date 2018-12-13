Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 360.526.166 Türk Hava Yolları 187.109.233 Ereğli Demir Çelik 116.046.098 Akbank 102.712.074 T. Halk Bankası 97.598.767 Aselsan 96.747.262 Vakıflar Bankası 87.781.693 Yapı ve Kredi Bank. 70.370.519 Kardemir (D) 63.457.930 Petkim 61.944.101 Koza Madencilik 58.037.707 Bim Mağazalar 46.433.475 Tüpraş 42.388.102 Turkcell 34.577.771 İş Bankası (C) 30.036.598 Koza Altın 29.292.410 Şok Marketler 25.663.433 Türk Telekom 24.968.034 İpek Doğal Enerji 24.872.749 Koç Holding 22.775.916

13 Aralık 2018 Perşembe 13:24



13 Aralık 2018 Perşembe 13:24

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)