13 Aralık 2018, 13:24
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Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 360.526.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 360.526.166
Türk Hava Yolları 187.109.233
Ereğli Demir Çelik 116.046.098
Akbank 102.712.074
T. Halk Bankası 97.598.767
Aselsan 96.747.262
Vakıflar Bankası 87.781.693
Yapı ve Kredi Bank. 70.370.519
Kardemir (D) 63.457.930
Petkim 61.944.101
Koza Madencilik 58.037.707
Bim Mağazalar 46.433.475
Tüpraş 42.388.102
Turkcell 34.577.771
İş Bankası (C) 30.036.598
Koza Altın 29.292.410
Şok Marketler 25.663.433
Türk Telekom 24.968.034
İpek Doğal Enerji 24.872.749
Koç Holding 22.775.916
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Demir Çelik,Garanti Bankası,Borsa İstanbul
13 Aralık 2018 Perşembe 13:24