14 Aralık 2018, 13:46
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Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 283.065.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 283.065.992
Türk Hava Yolları 260.648.380
Kardemir (D) 145.907.271
ASELSAN 117.713.037
Petkim 83.215.139
Halkbank 82.006.499
Yapı ve Kredi Bank. 79.065.378
Koza Madencilik 73.452.812
Ereğli Demir Çelik 61.829.161
Vakıflar Bankası 51.614.600
Akbank 47.546.812
İş Bankası (C) 45.335.565
Tüpraş 45.210.923
Türk Telekom 38.673.383
İpek Doğal Enerji 35.785.663
Turkcell 28.233.635
Koza Altın 26.466.241
Koç Holding 22.109.718
Soda Sanayii 22.027.261
Çemaş Döküm 20.939.459
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Demir Çelik,Garanti Bankası,Borsa İstanbul
14 Aralık 2018 Cuma 13:46