17 Aralık 2018, 13:45
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Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 247.592.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 247.592.620
Türk Hava Yolları 208.153.712
ASELSAN 128.317.703
Halkbank 81.067.047
Koza Madencilik 65.318.073
Petkim 63.974.514
Kardemir (D) 63.093.480
Akbank 59.358.343
Vakıflar Bankası 56.091.138
Vestel 42.662.360
Yapı ve Kredi Bank. 40.871.281
İpek Doğal Enerji 36.378.249
Tüpraş 29.269.934
Türk Telekom 28.598.480
Ereğli Demir Çelik 27.953.750
Şekerbank 27.847.601
İş Bankası (C) 27.185.681
Çemaş Döküm 25.989.660
Turkcell 22.090.964
Koza Altın 20.812.689
Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Koza,Garanti Bankası,Borsa İstanbul
Kaynak: AA