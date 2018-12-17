Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|247.592.620
|Türk Hava Yolları
|208.153.712
|ASELSAN
|128.317.703
|Halkbank
|81.067.047
| Koza Madencilik
|65.318.073
|Petkim
|63.974.514
| Kardemir (D)
|63.093.480
|Akbank
|59.358.343
|Vakıflar Bankası
|56.091.138
|Vestel
|42.662.360
| Yapı ve Kredi Bank.
|40.871.281
|İpek Doğal Enerji
|36.378.249
|Tüpraş
|29.269.934
|Türk Telekom
|28.598.480
|Ereğli Demir Çelik
|27.953.750
|Şekerbank
|27.847.601
| İş Bankası (C)
|27.185.681
|Çemaş Döküm
|25.989.660
|Turkcell
|22.090.964
|Koza Altın
|20.812.689
Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Koza,Garanti Bankası,Borsa İstanbul
Kaynak: AA