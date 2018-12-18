18 Aralık 2018, 13:26
»»

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 260.005.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 260.005.324
Türk Hava Yolları 236.814.048
ASELSAN 118.503.032
Halkbank 105.472.840
Vakıflar Bankası 72.752.470
Kardemir (D) 57.288.465
Petkim 54.837.303
ICBC Turkey Bank 53.477.850
Çemaş Döküm 52.997.697
Turkcell 49.494.262
Tüpraş 48.748.609
Akbank 43.712.065
Ereğli Demir Çelik 41.499.030
Koza Madencilik 36.865.425
Türk Telekom 35.523.439
İş Bankası (C) 33.631.969
Yapı ve Kredi Bank. 30.123.987
Sasa Polyester 29.925.559
Şok Marketler 29.663.575
Bim Mağazalar 27.146.191
Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Demir Çelik,Garanti Bankası,Borsa İstanbul
Kaynak: AA