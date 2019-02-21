21 Şubat 2019, 13:38
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Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 424.149.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 424.149.138
Garanti Bankası 213.104.176
ASELSAN 176.960.686
Türk Telekom 137.088.912
İş Bankası (C) 102.280.025
Turkcell 96.511.174
Kardemir (D) 90.450.822
Koza Madencilik 80.382.730
Ereğli Demir Çelik 71.680.901
Halkbank 71.146.021
Vestel 68.355.914
Tüpraş 62.337.651
Petkim 54.295.446
Akbank 52.316.687
Vakıflar Bankası 51.277.604
Koza Altın 39.957.828
Sabancı Holding 35.634.172
Yapı ve Kredi Bank. 27.921.400
Bim Mağazalar 25.938.589
Koç Holding 21.497.042
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Ekonomi
Kaynak: AA