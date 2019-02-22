22 Şubat 2019, 14:32
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Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Vestel 321.329.223 Türk Hava Yolları 306.664.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Vestel 321.329.223
Türk Hava Yolları 306.664.395
Kardemir (D) 213.469.121
Garanti Bankası 195.826.170
Ereğli Demir Çelik 154.232.382
Aselsan 111.180.772
T. Halk Bankası 97.806.490
Vakıflar Bankası 92.275.617
Koza Madencilik 86.956.712
İş Bankası (C) 78.420.945
Akbank 74.131.963
Turkcell 68.459.514
Tüpraş 64.294.080
Türk Telekom 62.209.851
Bim Mağazalar 60.544.244
Petkim 56.253.122
Koza Altın 55.369.941
Koç Holding 46.464.848
Zorlu Enerji 44.455.080
Karsan Otomotiv 36.549.405


(Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Ekonomi
Kaynak: AA