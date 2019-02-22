Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Vestel
|321.329.223
|Türk Hava Yolları
|306.664.395
|Kardemir (D)
|213.469.121
|Garanti Bankası
|195.826.170
|Ereğli Demir Çelik
|154.232.382
|Aselsan
|111.180.772
|T. Halk Bankası
|97.806.490
|Vakıflar Bankası
|92.275.617
|Koza Madencilik
|86.956.712
|İş Bankası (C)
|78.420.945
|Akbank
|74.131.963
|Turkcell
|68.459.514
|Tüpraş
|64.294.080
|Türk Telekom
|62.209.851
|Bim Mağazalar
|60.544.244
|Petkim
|56.253.122
|Koza Altın
|55.369.941
|Koç Holding
|46.464.848
|Zorlu Enerji
|44.455.080
|Karsan Otomotiv
|36.549.405
(Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Ekonomi
Kaynak: AA