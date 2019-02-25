Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 406.405.849 Türk Hava Yolları 376.601.422 Vestel 347.362.254 Kardemir (D) 255.987.001 Aselsan 174.572.458 T. Halk Bankası 158.308.069 Petkim 153.090.476 Vakıflar Bankası 142.463.278 Akbank 127.385.222 Türk Telekom 125.307.363 İş Bankası (C) 125.049.185 Ereğli Demir Çelik 118.559.443 İhlas Gayrimenkul 107.236.711 Turkcell 86.609.651 Tüpraş 78.589.106 Yapı ve Kredi Bank. 73.036.295 Koza Madencilik 72.981.605 Doğan Holding 66.893.101 Şişe Cam 46.236.391 Sasa Polyester 45.707.840

Kaynak: AA

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)