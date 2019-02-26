Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Vestel
|543.232.669
|Türk Hava Yolları
|364.309.886
|Garanti Bankası
|278.418.814
|ASELSAN
|165.349.665
|Vakıflar Bankası
|141.298.099
|Halkbank
|113.027.188
|Türk Telekom
|97.907.059
|Ereğli Demir Çelik
|88.597.840
| Kardemir (D)
|86.269.414
| Yapı ve Kredi Bank.
|77.352.557
|Petkim
|76.459.714
| İş Bankası (C)
|69.543.888
|Tüpraş
|62.155.250
| Koza Madencilik
|60.643.585
|Emlak Konut GMYO
|59.355.312
|Akbank
|58.058.691
|Turkcell
|42.585.344
| Sasa Polyester
|39.765.549
|Zorlu Enerji
|32.919.025
|Koza Altın
|30.365.920
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Kaynak: AA