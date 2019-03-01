Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|318.842.318
|Vestel
|287.479.614
| Kardemir (D)
|259.027.940
|Türk Hava Yolları
|255.419.036
| Koza Madencilik
|214.852.115
|Emlak Konut GMYO
|119.363.776
|Ereğli Demir Çelik
|116.281.482
|ASELSAN
|110.549.675
|Petkim
|104.386.295
|Koza Altın
|86.081.155
| İş Bankası (C)
|81.595.791
|Akbank
|81.271.767
|Vakıflar Bankası
|65.116.441
|Halkbank
|64.454.717
|İpek Doğal Enerji
|62.313.476
|Türk Telekom
|62.279.922
|Tüpraş
|44.558.062
|Soda Sanayii
|34.609.362
| Bim Mağazalar
|31.637.693
|Koç Holding
|27.681.271
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Ekonomi
Kaynak: AA