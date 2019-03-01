01 Mart 2019, 13:53
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Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 318.842.318 Vestel 287.479.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 318.842.318
Vestel 287.479.614
Kardemir (D) 259.027.940
Türk Hava Yolları 255.419.036
Koza Madencilik 214.852.115
Emlak Konut GMYO 119.363.776
Ereğli Demir Çelik 116.281.482
ASELSAN 110.549.675
Petkim 104.386.295
Koza Altın 86.081.155
İş Bankası (C) 81.595.791
Akbank 81.271.767
Vakıflar Bankası 65.116.441
Halkbank 64.454.717
İpek Doğal Enerji 62.313.476
Türk Telekom 62.279.922
Tüpraş 44.558.062
Soda Sanayii 34.609.362
Bim Mağazalar 31.637.693
Koç Holding 27.681.271
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Ekonomi
Kaynak: AA