06 Mart 2019, 13:19
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Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 617.769.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 617.769.265
Garanti Bankası 242.140.335
Vestel 215.983.213
Petkim 207.328.005
Kardemir (D) 135.402.108
İş Bankası (C) 106.722.768
Karsan Otomotiv 103.701.914
ASELSAN 100.378.002
İhlas Gayrimenkul 73.571.842
Akbank 72.024.742
Ereğli Demir Çelik 71.347.665
Halkbank 66.637.921
Vakıflar Bankası 65.774.843
Koza Altın 54.244.790
Koza Madencilik 49.985.007
Bim Mağazalar 46.903.642
Migros Ticaret 44.786.326
İhlas Holding 44.475.644
Türk Telekom 40.413.858
T.S.K.B. 29.316.242
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA