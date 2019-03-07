07 Mart 2019, 13:23
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Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 451.253.565 Petkim 325.432.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 451.253.565
Petkim 325.432.937
ASELSAN 207.337.743
Kardemir (D) 201.125.467
Akbank 194.268.252
Garanti Bankası 180.986.125
Vestel 102.511.009
İş Bankası (C) 88.645.891
Vakıflar Bankası 80.598.788
Bim Mağazalar 76.740.306
Karsan Otomotiv 62.173.624
Ereğli Demir Çelik 60.088.539
Halkbank 56.819.758
Türk Telekom 53.767.694
Yapı ve Kredi Bank. 49.553.493
Pegasus 48.886.964
Koza Altın 48.851.496
Doğan Holding 47.278.779
İhlas Gayrimenkul 45.454.624
Zorlu Enerji 30.738.350
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Demir Çelik, Petkim, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA