08 Mart 2019, 14:07
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Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 579.994.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 579.994.240
Garanti Bankası 245.313.481
Vestel 218.264.796
Kardemir (D) 170.579.728
Petkim 152.338.583
Akbank 126.442.153
ASELSAN 114.030.239
Yapı ve Kredi Bank. 95.839.187
Vakıflar Bankası 94.743.280
Türk Telekom 91.919.953
İş Bankası (C) 89.341.408
Koza Madencilik 66.509.075
Halkbank 63.717.741
Ereğli Demir Çelik 60.417.237
Koza Altın 53.392.646
Bim Mağazalar 46.570.773
İhlas Gayrimenkul 46.275.015
Tüpraş 41.742.226
Karsan Otomotiv 34.606.840
Arçelik 33.901.055
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Koza, Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA