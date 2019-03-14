14 Mart 2019, 13:25
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Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 390.659.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 390.659.056
Kardemir (D) 282.093.792
Garanti Bankası 249.981.296
Akbank 176.026.120
Halkbank 139.841.414
Petkim 129.532.542
İş Bankası (C) 109.545.240
ASELSAN 106.564.518
Ereğli Demir Çelik 83.171.965
Emlak Konut GMYO 79.610.279
Vestel 69.865.303
Vakıflar Bankası 57.997.879
Yapı ve Kredi Bank. 52.511.626
Koza Madencilik 45.593.556
Türk Telekom 44.841.896
Koza Altın 38.340.008
Bim Mağazalar 27.222.236
Turkcell 25.475.447
Sabancı Holding 24.194.014
Arçelik 23.547.031
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Koza, Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA