15 Mart 2019, 13:58
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Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Kardemir (D) 469.753.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Kardemir (D) 469.753.816
Türk Hava Yolları 272.420.420
Garanti Bankası 209.217.159
Petkim 190.120.437
ASELSAN 142.147.772
Türk Telekom 137.692.331
Emlak Konut GMYO 127.915.762
İş Bankası (C) 118.947.459
Vestel 101.277.888
Halkbank 93.313.958
Akbank 85.699.491
Vakıflar Bankası 85.541.082
Ereğli Demir Çelik 70.613.510
Turkcell 64.968.553
Koza Madencilik 41.737.970
Tüpraş 41.258.617
Karsan Otomotiv 35.596.929
Arçelik 33.849.617
Yapı ve Kredi Bank. 31.857.924
Koza Altın 30.668.498
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Koza, Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi
Kaynak: AA