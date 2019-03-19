19 Mart 2019, 13:56
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Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.035.960.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.035.960.185
Kardemir (D) 361.204.971
Petkim 324.149.390
Garanti Bankası 287.069.557
İş Bankası (C) 158.035.617
Koza Madencilik 157.089.032
Akbank 123.869.254
Aselsan 120.770.408
T. Halk Bankası 119.098.880
Emlak Konut GMYO 86.466.758
Vestel 80.387.182
Turkcell 76.647.188
Yapı ve Kredi Bank. 65.393.428
Ereğli Demir Çelik 64.066.514
Vakıflar Bankası 57.787.947
Koza Altın 55.056.239
Türk Telekom 51.531.072
Arçelik 47.567.084
Koç Holding 41.855.640
Tekfen Holding 39.215.010


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Koza, Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA