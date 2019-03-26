Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|641.920.163
|Türk Hava Yolları
|519.988.368
|Kardemir (D)
|271.868.064
|Akbank
|243.565.936
|Koza Madencilik
|180.066.360
|Türk Telekom
|143.915.432
|Petkim
|143.874.216
|İş Bankası (C)
|137.382.120
|Vestel
|120.059.014
|ASELSAN
|115.157.925
|Halkbank
|105.611.233
|Vakıflar Bankası
|82.953.239
|Turkcell
|76.177.132
|Tüpraş
|69.403.438
|Ereğli Demir Çelik
|67.949.422
|Yapı ve Kredi Bank.
|65.980.188
|Emlak Konut GMYO
|58.046.517
|Koç Holding
|44.072.467
|Bim Mağazalar
|44.002.218
|Koza Altın
|36.594.955
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Koza, Demir Çelik, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA