02 Nisan 2019, 13:28
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Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 465.607.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 465.607.614
Türk Hava Yolları 416.151.594
Halkbank 240.406.587
Akbank 142.781.926
Kardemir (D) 125.133.102
ASELSAN 115.376.817
Petkim 114.533.982
Ereğli Demir Çelik 111.924.217
Vakıflar Bankası 97.433.134
Yapı ve Kredi Bank. 91.905.134
İş Bankası (C) 71.342.458
Tüpraş 70.649.133
Sabancı Holding 68.119.500
Bim Mağazalar 66.348.620
Koza Madencilik 57.429.589
Türk Telekom 43.959.572
Turkcell 38.862.452
Fenerbahçe Futbol 30.168.173
Verusa Holding 28.671.223
Karsan Otomotiv 27.835.470
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Demir Çelik, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA