Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|465.607.614
|Türk Hava Yolları
|416.151.594
|Halkbank
|240.406.587
|Akbank
|142.781.926
|Kardemir (D)
|125.133.102
|ASELSAN
|115.376.817
|Petkim
|114.533.982
|Ereğli Demir Çelik
|111.924.217
|Vakıflar Bankası
|97.433.134
|Yapı ve Kredi Bank.
|91.905.134
|İş Bankası (C)
|71.342.458
|Tüpraş
|70.649.133
|Sabancı Holding
|68.119.500
|Bim Mağazalar
|66.348.620
|Koza Madencilik
|57.429.589
|Türk Telekom
|43.959.572
|Turkcell
|38.862.452
|Fenerbahçe Futbol
|30.168.173
|Verusa Holding
|28.671.223
|Karsan Otomotiv
|27.835.470
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Demir Çelik, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA