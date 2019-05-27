27.05.2019 13:24
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 302.241.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 302.241.236
Garanti Bankası 276.553.843
Sasa Polyester 206.117.266
Halkbank 125.160.779
Kardemir (D) 121.910.915
Akbank 101.786.788
Koza Madencilik 95.453.302
Vakıflar Bankası 79.512.290
İş Bankası (C) 71.095.550
Petkim 70.570.266
ASELSAN 64.912.454
Türk Telekom 49.188.861
Emlak Konut GMYO 44.615.708
Ereğli Demir Çelik 40.287.166
Yapı ve Kredi Bank. 35.641.759
Vestel 27.808.940
Turkcell 27.363.305
Koza Altın 26.327.403
Tüpraş 22.135.335
İpek Doğal Enerji 21.649.681
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Ekonomi
Kaynak: AA