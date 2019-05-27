Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|302.241.236
|Garanti Bankası
|276.553.843
|Sasa Polyester
|206.117.266
|Halkbank
|125.160.779
|Kardemir (D)
|121.910.915
|Akbank
|101.786.788
|Koza Madencilik
|95.453.302
|Vakıflar Bankası
|79.512.290
|İş Bankası (C)
|71.095.550
|Petkim
|70.570.266
|ASELSAN
|64.912.454
|Türk Telekom
|49.188.861
|Emlak Konut GMYO
|44.615.708
|Ereğli Demir Çelik
|40.287.166
|Yapı ve Kredi Bank.
|35.641.759
|Vestel
|27.808.940
|Turkcell
|27.363.305
|Koza Altın
|26.327.403
|Tüpraş
|22.135.335
|İpek Doğal Enerji
|21.649.681
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Ekonomi
Kaynak: AA