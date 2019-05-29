29.05.2019 13:23
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 344.811.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 344.811.688
Türk Hava Yolları 344.304.745
Sasa Polyester 167.544.304
Petkim 163.844.203
Halkbank 125.955.812
ASELSAN 125.612.487
Akbank 109.962.757
İş Bankası (C) 99.079.587
Ereğli Demir Çelik 88.002.982
Koza Madencilik 82.193.968
Vestel 78.248.945
Vakıflar Bankası 74.701.173
Kardemir (D) 69.470.637
Tüpraş 66.432.339
Bim Mağazalar 46.850.446
Türk Telekom 45.159.186
Koç Holding 43.812.042
Turkcell 34.971.266
Tekfen Holding 32.021.452
Yapı ve Kredi Bank. 30.487.101
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Demir Çelik, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA