30.05.2019 13:19
Haberler» Ekonomi » Haber

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 466.805.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 466.805.482
Türk Hava Yolları 405.145.597
İş Bankası (C) 125.198.207
Petkim 123.642.771
Akbank 116.482.915
Koza Madencilik 114.705.902
Halkbank 112.044.406
ASELSAN 103.831.178
Türk Telekom 98.470.759
Vakıflar Bankası 94.872.366
Yapı ve Kredi Bank. 89.427.598
Ereğli Demir Çelik 68.585.729
Tüpraş 67.873.184
ICBC Turkey Bank 64.802.256
Sasa Polyester 60.570.108
Kardemir (D) 58.837.433
Vestel 44.897.255
Bim Mağazalar 40.313.437
Pegasus 35.475.625
Turkcell 33.598.609
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Demir Çelik, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA