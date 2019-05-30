Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|466.805.482
|Türk Hava Yolları
|405.145.597
|İş Bankası (C)
|125.198.207
|Petkim
|123.642.771
|Akbank
|116.482.915
|Koza Madencilik
|114.705.902
|Halkbank
|112.044.406
|ASELSAN
|103.831.178
|Türk Telekom
|98.470.759
|Vakıflar Bankası
|94.872.366
|Yapı ve Kredi Bank.
|89.427.598
|Ereğli Demir Çelik
|68.585.729
|Tüpraş
|67.873.184
|ICBC Turkey Bank
|64.802.256
|Sasa Polyester
|60.570.108
|Kardemir (D)
|58.837.433
|Vestel
|44.897.255
|Bim Mağazalar
|40.313.437
|Pegasus
|35.475.625
|Turkcell
|33.598.609
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Demir Çelik
, Garanti Bankası
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Kaynak: AA