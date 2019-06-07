Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|Hisse
|Son Fiyat
|İşlem Hacmi
|THYAO
|12,96
|493569702
|GARAN
|8,12
|385939358
|KOZAA
|7,38
|130815617
|AKBNK
|6,15
|107350738
|PETKM
|4,86
|103696395
|ISCTR
|5,05
|99449946
|HALKB
|5,31
|89751036
|TUPRS
|126,1
|77252603
|KRDMD
|2,24
|76417726
|IPEKE
|5,12
|72724577
|TCELL
|12,38
|71447467
|BIMAS
|79
|64784561
|YKBNK
|2,04
|63834459
|KCHOL
|16,27
|55266285
|EREGL
|7,38
|53883551
|ASELS
|18,4
|52594367
|VESTL
|9,69
|51183922
|VAKBN
|3,71
|47237446
|TTKOM
|4,71
|41565333
|EKGYO
|1,11
|39200749
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi