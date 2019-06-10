10.06.2019 13:26
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 464.712.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 464.712.921
Garanti Bankası 442.748.663
Petkim 342.194.736
Kardemir (D) 183.303.718
Halkbank 174.955.265
Sasa Polyester 161.157.570
İş Bankası (C) 146.152.320
Yapı ve Kredi Bank. 142.992.634
Akbank 140.789.883
ASELSAN 107.458.633
Vakıflar Bankası 89.184.416
Koza Madencilik 62.945.471
Koza Altın 57.943.448
Ereğli Demir Çelik 48.895.500
Vestel 48.337.633
Alarko Holding 47.929.335
İpek Doğal Enerji 44.935.037
Türk Telekom 43.200.272
Koç Holding 38.829.797
Turkcell 38.176.347
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Koza, Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi