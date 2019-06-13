13.06.2019 13:25
Haberler»Ekonomi » Haber

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 324.601.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları324.601.690
Garanti Bankası323.525.916
Petkim146.038.123
Kardemir (D)121.982.592
Yapı ve Kredi Bank.103.104.124
Akbank90.181.117
T. Halk Bankası74.768.467
İş Bankası (C)74.758.141
Koza Madencilik70.742.088
Vestel69.165.648
Aselsan58.601.252
Tüpraş54.623.250
Bim Mağazalar53.612.213
Vakıflar Bankası52.702.374
Türk Telekom51.744.938
Turkcell49.692.353
Koza Altın48.929.863
İpek Doğal Enerji47.729.951
Emlak Konut GMYO46.721.461
Alarko Holding37.432.193
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
koza, türk hava yolları, borsa istanbul, Ekonomi