Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|324.601.690
|Garanti Bankası
|323.525.916
|Petkim
|146.038.123
|Kardemir (D)
|121.982.592
|Yapı ve Kredi Bank.
|103.104.124
|Akbank
|90.181.117
|T. Halk Bankası
|74.768.467
|İş Bankası (C)
|74.758.141
|Koza Madencilik
|70.742.088
|Vestel
|69.165.648
|Aselsan
|58.601.252
|Tüpraş
|54.623.250
|Bim Mağazalar
|53.612.213
|Vakıflar Bankası
|52.702.374
|Türk Telekom
|51.744.938
|Turkcell
|49.692.353
|Koza Altın
|48.929.863
|İpek Doğal Enerji
|47.729.951
|Emlak Konut GMYO
|46.721.461
|Alarko Holding
|37.432.193
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AAkoza
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