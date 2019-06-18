18.06.2019 13:21
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 550.233.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası550.233.670
Türk Hava Yolları454.521.095
İpek Doğal Enerji190.555.471
Petkim183.404.926
Vestel160.336.412
Akbank160.291.599
Halkbank137.524.620
İş Bankası (C)130.598.750
Yapı ve Kredi Bank.130.499.773
Vakıflar Bankası120.949.405
Ereğli Demir Çelik111.541.592
ASELSAN107.151.982
Koç Holding98.299.730
Türk Telekom86.289.021
Koza Madencilik84.057.217
Kardemir (D)58.163.747
Tüpraş55.267.188
Pegasus42.657.915
Turkcell36.508.870
Bim Mağazalar35.637.245
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Demir Çelik, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi

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