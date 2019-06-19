19.06.2019 13:21
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 720.105.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası720.105.734
Türk Hava Yolları456.831.954
Kardemir (D)231.786.416
Vestel228.633.118
Akbank196.186.818
Petkim153.082.006
ASELSAN143.434.056
Halkbank132.968.599
İpek Doğal Enerji128.770.313
İş Bankası (C)117.343.532
Ereğli Demir Çelik115.680.988
Vakıflar Bankası105.064.059
Yapı ve Kredi Bank.84.659.959
Koç Holding68.774.631
Koza Madencilik62.028.043
Pegasus59.823.766
Türk Telekom58.685.735
Tüpraş53.035.506
Bim Mağazalar44.352.928
Koza Altın37.025.329
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Koza, Demir Çelik, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi

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