Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|800.908.240
|Türk Hava Yolları
|493.098.078
|Akbank
|223.169.597
|Vakıflar Bankası
|208.046.578
|Kardemir (D)
|188.842.702
|Halkbank
|183.312.112
|İş Bankası (C)
|153.443.193
|Petkim
|149.724.687
|Tüpraş
|133.634.563
|Ereğli Demir Çelik
|118.466.469
|Koza Madencilik
|112.971.207
|Yapı ve Kredi Bank.
|112.669.789
|ASELSAN
|77.673.974
|Türk Telekom
|74.155.416
|Koç Holding
|69.461.611
|İpek Doğal Enerji
|68.426.325
|Koza Altın
|68.135.513
|Pegasus
|63.842.380
|Emlak Konut GMYO
|41.839.109
|Turkcell
|41.677.119
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)