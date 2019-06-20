20.06.2019 13:22
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 800.908.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası800.908.240
Türk Hava Yolları493.098.078
Akbank223.169.597
Vakıflar Bankası208.046.578
Kardemir (D)188.842.702
Halkbank183.312.112
İş Bankası (C)153.443.193
Petkim149.724.687
Tüpraş133.634.563
Ereğli Demir Çelik118.466.469
Koza Madencilik112.971.207
Yapı ve Kredi Bank.112.669.789
ASELSAN77.673.974
Türk Telekom74.155.416
Koç Holding69.461.611
İpek Doğal Enerji68.426.325
Koza Altın68.135.513
Pegasus63.842.380
Emlak Konut GMYO41.839.109
Turkcell41.677.119
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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