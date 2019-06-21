21.06.2019 13:24
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 472.608.

Borsa İstanbul 'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası472.608.026
Türk Hava Yolları262.963.283
Sasa Polyester162.385.311
ASELSAN120.619.124
Akbank116.253.258
Kardemir (D)115.891.046
Halkbank91.926.883
Koza Madencilik89.598.462
Petkim86.247.967
İpek Doğal Enerji85.051.675
Vestel80.022.793
Yapı ve Kredi Bank.76.890.115
İş Bankası (C)74.895.113
Vakıflar Bankası69.113.972
Koza Altın58.757.218
Soda Sanayii42.048.359
Tüpraş40.406.553
Ereğli Demir Çelik38.434.130
Koç Holding36.752.130
Türk Telekom34.290.001
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Koza , Demir Çelik , Garanti Bankası , Borsa İstanbul , Ekonomi

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