24.06.2019 13:30
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 923.255.

Borsa İstanbul 'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası923.255.860
Türk Hava Yolları371.265.182
İş Bankası (C)303.367.446
Akbank231.204.840
Halkbank201.794.971
Kardemir (D)180.184.364
Vakıflar Bankası172.363.753
Yapı ve Kredi Bank.99.399.488
ASELSAN95.427.600
Petkim94.438.211
Soda Sanayii90.503.470
Ereğli Demir Çelik72.805.552
Koza Madencilik68.678.797
Türk Telekom67.962.128
İpek Doğal Enerji67.369.243
Koza Altın62.662.075
Tüpraş57.773.281
Sasa Polyester50.466.979
Turkcell48.281.553
Pegasus38.777.099
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
koza , demir çelik , garanti bankası , borsa istanbul , Ekonomi

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