25.06.2019 13:26
Haberler » Ekonomi » Haber

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 793.910.884 Halkbank 311.723.

Borsa İstanbul 'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası793.910.884
Halkbank311.723.709
Türk Hava Yolları307.731.686
İş Bankası (C)209.541.442
Akbank201.334.378
Vakıflar Bankası152.692.815
Kardemir (D)113.259.908
ASELSAN112.563.959
Yapı ve Kredi Bank.95.253.388
Petkim89.076.409
Tüpraş76.735.379
Bim Mağazalar66.207.318
İpek Doğal Enerji51.493.100
Koza Madencilik49.143.696
Ereğli Demir Çelik44.287.085
Soda Sanayii43.835.919
Turkcell43.363.368
Türk Telekom34.958.493
Vestel34.172.638
Koç Holding33.730.668
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Demir Çelik , Garanti Bankası , Borsa İstanbul , Ekonomi

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
15:40 Macaristan'dan Türk tırlarına ihracat engeli
15:36 BES fonu istatistikleri
15:36 BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
15:36 BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
15:35 En fazla kazandıran BES fonları
15:35 En fazla kaybettiren BES fonları
15:34 Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları