26.06.2019 13:20
Haberler » Ekonomi » Haber

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 359.886.670 Halkbank 293.278.

Borsa İstanbul 'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası359.886.670
Halkbank293.278.253
Türk Hava Yolları260.447.200
Petkim198.137.182
Akbank122.916.318
Vakıflar Bankası100.242.461
Kardemir (D)94.649.350
Yapı ve Kredi Bank.80.018.604
Vestel53.719.298
İş Bankası (C)52.804.828
İpek Doğal Enerji52.458.607
Türk Telekom49.090.864
Koza Madencilik46.453.591
Pegasus45.976.779
Ereğli Demir Çelik45.462.909
Tüpraş43.905.304
ASELSAN43.730.868
Bim Mağazalar36.548.883
Soda Sanayii33.189.532
Karsan Otomotiv31.409.790
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Demir Çelik , Garanti Bankası , Borsa İstanbul , Ekonomi

Son Dakika Haberleri
15:37 Rusya S-400'lerin teslimatına hazır
15:37 Bahreyn'deki ekonomi çalıştayı devam ediyor
15:37 Honor 7C, özel fiyatıyla A101'de satışta
15:36 Didimli kadınlara pazarlama teknikleri anlatıldı
15:22 Küresel ticaretteki yavaşlama Euro Bölgesi'nde hissediliyor
15:17 En fazla kaybettiren BES fonları
15:14 BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar