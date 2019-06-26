Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|359.886.670
|Halkbank
|293.278.253
|Türk Hava Yolları
|260.447.200
|Petkim
|198.137.182
|Akbank
|122.916.318
|Vakıflar Bankası
|100.242.461
|Kardemir (D)
|94.649.350
|Yapı ve Kredi Bank.
|80.018.604
|Vestel
|53.719.298
| İş Bankası (C)
|52.804.828
|İpek Doğal Enerji
|52.458.607
|Türk Telekom
|49.090.864
| Koza Madencilik
|46.453.591
|Pegasus
|45.976.779
|Ereğli Demir Çelik
|45.462.909
|Tüpraş
|43.905.304
|ASELSAN
|43.730.868
|Bim Mağazalar
|36.548.883
|Soda Sanayii
|33.189.532
|Karsan Otomotiv
|31.409.790
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)